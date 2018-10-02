حلبة مرسى ياس تطلق أجندة 2019-2018

الشارقة 24 - وام:

أعلنت حلبة مرسى ياس، أجندة فعالياتها لموسم 2019-2018 التي تعد الأكبر والأكثر تنوعاً منذ افتتاح الحلبة، لتضمنها مجموعة كبيرة من الفعاليات المتنوعة.

وتؤكد حلبة مرسى ياس مجدداً مكانتها الرائدة وأهميتها باعتبارها وجهة رئيسية، تستضيف فعاليات رياضات المحركات وأنشطة اللياقة البدنية والفعاليات الترفيهية وفعاليات المؤسسات وتستقبل الزوار على مدار العام.

ويشهد موسم 2019-2018 إضافة فريدة إلى قائمة الفعاليات، على مسار حلبة مرسى ياس، إذ تستضيف الحلبة السباق الافتتاحي من بطولة العالم للرالي كروس، المعتمدة لدى الاتحاد الدولي للسيارات.

وتقام فعاليات هذا السباق خلال عطلة الأسبوع الموافقة ليومي 5 و6 أبريل 2019، لتكون هذه المرة الأولى التي تحل فيها سباقات هذه البطولة العالمية في منطقة الشرق الأوسط.