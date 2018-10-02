654 معاملة قيد وتسجيل لأندية المحترفين ودوري الأولى

الشارقة 24 – محمود علي:

أغلق اتحاد الإمارات لكرة القدم، باب الانتقالات الصيفية، في الخامسة مساء يوم الثلاثاء، لجميع معاملات قيد وتسجيل اللاعبين المحترفين، بأندية دوري المحترفين، وأندية الدرجة الأولى، للموسم الكروي 2018-2019.

وشهدت فترة الانتقالات الصيفية إجراء 654 معاملة، بواقع 386 لأندية المحترفين، و268 لأندية الدرجة الأولى، من ضمنها 115 معاملة تمت في اليوم الختامي للمعاملات.

وأسهم تعاون أندية الدولة في سلاسة إنهاء معاملات الفترة الصيفية للقيد والتسجيل، والتي تمت باحترافية من قِبل الإداريين المنتسبين للأندية، وموظفي إدارة القيد والتسجيل، والإدارة القانونية، وإدارة الخدمات الذكية باتحاد الإمارات لكرة القدم.

الجدير بالذكر أن باب الانتقالات سيتم فتحه في الفترة الثانية للتسجيل "الشتوية"، في الساعة التاسعة صباحاً يوم 2 يناير 2019، ويُغلق في الساعة الخامسة مساءً يوم 30 من الشهر ذاته.