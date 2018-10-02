"اتحاد الكرة" يسمح بالتبديل الرابع خلال الأشواط الإضافية لكأس رئيس الدولة

الشارقة 24- محمود علي:

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، موافقته على السماح بالتبديل الرابع خلال الأشواط الإضافية وبداية من دور الـ 16 لمسابقة كأس رئيس الدولة، كما أجل الإعلان عن قائمة الأبيض.

كما قرر أيضاً تأجيل الكشف عن قائمة منتخبنا الوطني المشاركة في المعسكر المقبل استعداداً للمشاركة في كأس آسيا وذلك ليوم الأربعاء المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الاتحاد مساء اليوم الثلاثاء، في مقره بدبي برئاسة مروان بن غليطة.

وأعلن الاتحاد خلال الاجتماع، عن استحداث جوائز لمسابقات المراحل السنية المختلفة، حيث ستكون هناك جوائز لهداف الدوري وجائزة أفضل لاعب وجائزة أفضل لاعب وجائزة أفضل حارس وكذلك جائزة أفضل مدرب، وذلك للمراحل السنية بداية من تحت 12 سنة.