"الشطرنج والثقافة للفتيات" بالشارقة ينظم بطولة التحدي 5

الشارقة 24:

نظم نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، بطولة التحدي الخامسة للشطرنج السريع للإناث، وذلك بمقر النادي خلال يومي الجمعة السبت الماضيين، وقد أقيمت البطولة على النظام السويسري من خلال 7 جولات، وفق الزمن المحدد للمباراة بـ 15 دقيقة.

وشهدت البطولة إقبالاً كبيراً، من اللاعبات المشاركات من مختلف الجنسيات، حيث وصل عددهن إلى 39 لاعبة، منهن 26 لاعبة من المصنفات دولياً من الهند والفلبين ومصر والإمارات.

وحازت اللاعبة شانيا مشارا من الهند على المركز الأول وكأس البطولة، وذلك عقب حصولها على 6 نقاط، فيما حازت اللاعبة الفلبينية ميسيون شاريلمن على المركز الثاني بعد حصولها على 5 نقاط ونصف، فيما حلت كل من اللاعبات أسان أندريز من الفلبين وفاطمة سيف من نادي فتيات الشارقة بالمركزين الثالث والرابع على التوالي، بعد أن حصلتا على نفس رصيد النقاط، وجاءت اللاعبة كاسمينا تشامينا في المركز الخامس برصيد 5 نقاط.

وأكدت سعادة كريمة المعيني رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، أن بطولة التحدي السريع، والتي أقيمت بالنادي تأتي ضمن أجندة النادي المستمرة، لإظهار مدى التنافسية بين لاعبات النادي ولاعبات الأندية الأخرى سواء من الإمارات أو خارجها.

وأعربت عن أملها، بزيادة عدد الفعاليات المختلفة في النادي مستقبلاً، من أجل توسيع قاعدة المشاركة للعبة، والتي بدأت تزداد يوماً تلو الآخر، في ظل ما تلاقيه من دعم كبير، من قبل مجلس الشارقة الرياضي، ودعت محبي اللعبة من الفتيات للانضمام إلى النادي، والمشاركة في الفعاليات المختلفة، لتوسيع قاعدة المشاركة في اللعبة التي تحظى باهتمام كبير من النادي ومن جميع القائمين عليه.

من جانبها، أكدت خولة السركال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، أن بطولة التحدي السريع تعد من أبرز البطولات التي نظمها النادي خلال الفترة الماضية، خاصة وأنها شهدت مشاركة العديد من اللاعبات المحترفات من الإمارات وغيرها من الدول، ما يعني قوة المنافسات بين جميع المشاركات.

بدورها، أوضحت مليحة المازمي عضو مجلس إدارة النادي، أن بطولة التحدي السريع شهدت منافسات قوية بين جميع اللاعبات المشاركات على مدار يومي البطولة، مؤكدة أن فارق النتيجة النهائية بين اللاعبات يؤكد مدى المستوى الكبير للمتنافسات.