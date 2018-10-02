"الألعاب الجماعية" بنادي الشارقة تناقش خطط الموسم الجديد

الشارقة 24:

بحثت إدارة نادي الشارقة للألعاب الجماعية، العديد من الملفات المتعلقة بالشؤون الإدارية والرياضية، واطلعت على برنامج وخطط الفرق الرياضية في كرة اليد وكرة السلة، ووقفت على تجهيزات جميع الفرق للاستحقاقات الخاصة بانطلاقة المسابقات الرسمية للموسم الرياضي الجديد 2019 - 2018.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لإدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة الرياضي، الذي عقد بمقر النادي بمنطقة سمنان، مساء الإثنين، برئاسة سعادة محمد عبيد الحصان رئيس الإدارة.

تطرق الاجتماع إلى مناقشة تنظيم نادي الشارقة لبطولة كرة السلة الدولية الودية، وتم تكليف مشرف اللعبة لوضع تصور حول تنظيم البطولة، وتنسيق تاريخ إقامتها بما لا يتعارض مع أجندة مسابقات اتحاد كرة السلة الإماراتي.

كما استعرض الاجتماع العديد من ملفات الشأن الرياضي وفي مقدمتها مناقشة تقارير المعسكر الخارجي لرجال كرة السلة والذي أقيم بجمهورية صربيا، خلال الفترة من 9 إلى 20 سبتمبر الماضي.

كما تم الاطلاع على التقرير الختامي لبطولة الشيخ محمد بن خالد القاسمي الدولية السابعة لكرة اليد، التي استضافها نادي الشارقة الرياضي، الشهر الماضي.

وفي ختام الاجتماع، توجه سعادة محمد عبيد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الجماعية بالشكر والتقدير لسعادة سالم عبيد الحصان الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، ونائبه سعادة محمد جمعة بن هندي وجميع أعضاء مجلس الإدارة، على تكريم فريق رجال كرة اليد، الحاصل على بطولة السوبر الإماراتي 2018.

حضر الاجتماع سعيد مطر فيروز نائب رئيس الإدارة، وعلي الأميري مشرف كرة السلة، وناجي ربيعة مشرف كرة اليد، وأحمد ندا المدير الإداري للألعاب الجماعية.