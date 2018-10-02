نادي الشارقة الرياضي يكرم فريق أبطال كأس السوبر 2018

الشارقة 24:
نظم مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، الإثنين، حفل تكريم لفريق رجال اليد بمناسبة فوزهم بكأس السوبر، بمقره في منطقة سمنان بمدينة الشارقة.
وفي بداية الاحتفال رحب سعادة سالم عبيد الحصان الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي بالحضور، وأشاد بإنجاز أبطال فريق اليد، وأشار إلى أن كيان نادي الشارقة الرياضي يمضي في تحقيق استراتيجيته التي وضعت على مدى 3 سنوات، لتحقيق البطولات والإنجازات.
بعدها قدم الكابتن أحمد هلال عبيد كأس السوبر لرئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وهنأ الشامسي اللاعبين والجهاز الإداري والفني على تحقيقهم السوبر.
تقدم الحضور سعادة سالم عبيد الحصان الشامسي عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وسعادة خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، وسعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وسعادة محمد عبيد الحصان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الالعاب الجماعية، وسعادة المهندس سليمان عبد الرحمن عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية، وسعادة محسن مصبح عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، وسعيد مطر عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي نائب رئيس إدارة الألعاب الجماعية، إلى جانب اللاعبين المحتفى بهم وجهازهم الفني والإداري.