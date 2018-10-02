نادي الشارقة الرياضي يكرم فريق أبطال كأس السوبر 2018

الشارقة 24:

نظم مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، الإثنين، حفل تكريم لفريق رجال اليد بمناسبة فوزهم بكأس السوبر، بمقره في منطقة سمنان بمدينة الشارقة.

وفي بداية الاحتفال رحب سعادة سالم عبيد الحصان الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي بالحضور، وأشاد بإنجاز أبطال فريق اليد، وأشار إلى أن كيان نادي الشارقة الرياضي يمضي في تحقيق استراتيجيته التي وضعت على مدى 3 سنوات، لتحقيق البطولات والإنجازات.

بعدها قدم الكابتن أحمد هلال عبيد كأس السوبر لرئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، وهنأ الشامسي اللاعبين والجهاز الإداري والفني على تحقيقهم السوبر.