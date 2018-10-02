لجنة دوري المحترفين تعلن عن جوائز شهرية لأفضل لاعب وحارس ومدرب

الشارقة 24 - محمود علي:

أعلنت لجنة دوري المحترفين عن إطلاق ثلاث جوائز شهرية لنجوم دوري الخليج العربي لأول مرة في تاريخ البطولة، وستمنح الجوائز في ثلاث فئات هي أفضل لاعب، وأفضل حارس مرمى، وأفضل مدرب في الشهر بمسابقة دوري الخليج العربي.

وستتيح اللجنة الفرصة للجماهير لاختيار الفائزين عن طريق التصويت عبر الموقع الإلكتروني http://motm.agleague.ae/ حيث سيتم اختيار قائمة من ثلاثة مرشحين في كل فئة بناء على الإحصائيات المقدمة من شركة "سبورت رادار" المتخصصة في الإحصائيات الرياضية.

وأكدت اللجنة أنه سيعلن عن أسماء المرشحين عبر صفحات لجنة دوري المحترفين على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نهاية آخر جولة في كل شهر، ويحدد الفائزون الثلاثة بناء على نتائج التصويت الذي سيستمر لمدة 48 ساعة.

وتنطلق النسخة الأولى من الجوائز بالكشف عن قائمة المرشحين عن شهر سبتمبر في تمام الساعة 12 منتصف ليل الإثنين الموافق 1 أكتوبر، ويستمر التصويت حتى نهاية يوم الأربعاء 3 أكتوبر، بعدها يعلن عن الفائزين الذين سيحصلون على كأس تم تصميمها خصيصاً لهذا الغرض، وستسلم الكأس للفائزين قبل صافرة بداية مباريات فرقهم في الجولة التالية لإعلان النتائج.