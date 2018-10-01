أبيض الشواطئ يدشن معسكره الخارجي بالكويت

الشارقة 24- محمود علي:

دشن منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية معسكره الخارجي المقام حالياً في دولة الكويت الشقيقة، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس القارات التي ستقام في دبي بشهر نوفمبر المقبل، بتنظيم مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وأكد مدرب منتخبنا للكرة الشاطئية محمد المازمي، أن أجواء المعسكر بالكويت تعتبر إيجابية وكافة الأمور تسير وفق البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني وتم اعتماده من قبل لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الكرة، مشيراً إلى أن معسكر الكويت يعتبر المحطة الثالثة ضمن محطات الإعداد، بعد المحطة الثانية، والتي تضمنت إقامة معسكر داخلي بدبي، في الفترة من 16 لغاية 28 سبتمبر الماضي، أكتفى خلالها الأبيض بخوض مجموعة من الحصص التدريبية بالممزر.

وأضاف المازمي أن الأبيض سيخوض 4 مواجهات ودية أمام شقيقه الأزرق الكويتي أيام 3 و4 و9 و10 أكتوبر الجاري على ملعب سوق شرق، موضحاً أن اختيار الكويت يعود إلى تشابه أجواءها مع الإمارات.

وتضم قائمة منتخبنا في الكويت 14 لاعباً هم: محمد الجسمي، حميد البلوشي، محمد المازمي وليد محمدي، علي البلوشي، علي محمدي، عباس حاجي، أحمد بشر، وليد بشر، هيثم الكعبي، هشام المنتصر، كمال علي، بطي أحمد، محمد الزعابي.