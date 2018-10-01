"الشارقة لرياضات الدفاع" يختتم المهرجان الثالث لرياضة الجودو

الشارقة 24:

حقق نادي الشارقة للدفاع عن النفس نجاحاً يضاف لرصيده الحافل بالإنجازات، من خلال اسداله الستار عن البطولة التي اختتمها بمدينة كلباء، وشارك فيها 100 لاعب، تنافسوا في رياضة الجودو على ميداليات الجولات التي امتدت على مدى 7 ساعات متواصلة، حيث استضافة فعالياته صالة نادي اتحاد كلباء الرياضي، السبت الماضي.

انطلق المهرجان بكلمة لسعادة أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، أعرب فيها عن سعادته بالتعاون مع نادي اتحاد كلباء الرياضي، مشيراً إلى ما تحققه كلباء من إقبال كبير لممارسة هذه الرياضات، كما أشاد بالمستوى الفني المتميز للمشاركين.

بدأت المنافسات بين اللاعبين المشاركين في رياضة الجودو، وسط مشاركة وأداء متميز من كافة الأعمار، حيث برزت خامات واعدة تحقق رؤية نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، في سعيها لترسيخ مختلف الرياضات بما فيها رياضة الجودو في كافة المدن والمناطق.

وفي ختام المهرجان، كرم العويس واللوغاني والسويدي والمزروعي، الفائزين، كما تم تكريم لجنة التحكيم، إذ فاز اللاعب أحمد فيصل النقبي لاعب نادي اتحاد كلباء، بذهبية بطولة آسيا للجودو لفئة الناشئين، لوزن تحت 50 كجم، والتي أقيمت في هونغ كونغ والمؤهلة لأولمبياد الأرجنتين.

حضر فعاليات المهرجان ومراسم الافتتاح والتتويج كل من سعادة علي حسين اللوغاني رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء الرياضي، وطارق السويدي عضو مجلس الإدارة ومشرف عام رياضة التايكواندو والجودو بنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وسالم حسين المزروعي عضو مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء الرياضي ومشرف الألعاب الفردية.