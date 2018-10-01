9 ميداليات لفريق القوات المسلحة للجوجيتسو في "أبوظبي غراند سلام"

الشارقة 24 – وام:

حصد فريق القوات المسلحة للجوجيتسو 9 ميداليات تضم 5 ذهبيات و4 فضيات خلال مشاركته في منافسات النسخة الرابعة من "بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو"، التي نظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو في صالة مركز المؤتمرات "كونفينشال سنتر" في مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وقد حصل على الميداليات الذهبية اللاعبون علي الحوسني في وزن 110 ماستر 1 ، و فيصل البلوشي في وزن 85 ماستر 2 ،وأحمد إبراهيم في وزن 85 ماستر 1 ،و حميد البلوشي في وزن 69 ماستر 2 وراشد النقبي في وزن 94 ماستر 2، فيما حقق الفريق 4 ميداليات فضية عن طريق اللاعبين هيثم هناوي في وزن 62 ماستر 1 ، وعلي عباس في وزن 94 ماستر 1 وناصر البريكي في وزن 77 ادلت ،و سعود الحارثي في وزن 110 ماستر 1.

وأشاد فريق القوات المسلحة بالاهتمام والدعم الكبير والرعاية التي تحظى بها رياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي كان لها الأثر في تحقيق العديد من البطولات الرياضية على المستويين الآسيوي والعالمي.

وثمن الجهود المتميزة لاتحاد الإمارات للجوجيتسو في إقامة العديد من البطولات على مستوى الدولة، حيث استطاعت أن تحجز لنفسها مكاناً مميزاً على الخارطة العالمية للرياضة، إلى جانب نشر اللعبة، وتوسيع قاعدة المشاركة لتشمل الأندية والمراكز الرياضية في جميع إمارات الدولة، لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية ودعم المنتخبات الوطنية في رياضة الجوجيتسو بجيل قادر على ضمان مواصلة الإنجازات في المشاركات الخارجية.

وأشاد الفريق بالنجاح الكبير، الذي حققته النسخة الرابعة في لوس أنجليس، منوهاً بقوة المنافسات خلال البطولة والحضور الجماهيري الكبير.