خيول مربط عجمان تحصد 3 ذهبيات في بطولة كأس كل الأمم بألمانيا

الشارقة 24 – وام:

حققت خيول سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان إنجازاً جديداً في مجال الفروسية ورياضة جمال الخيل العربي يضاف إلى سلسلة الإنجازات السابقة على المستويين المحلي والدولي، بعد أن هيمنت خيول مربط عجمان على معظم ألقاب بطولة كأس كل الأمم لجمال الخيل العربية الأصيلة 2018 التي اختتمت، الأحد، بقاعة ألبرت بمدينة آخن في ألمانيا وحققت ثلاثية ذهبية جاءت عبر كل من المهر الصاعد "ادميرال" والنجم "ع ج كفو" والمهرة "ع ج سمارا".

وواصل النجم الصاعد "ادميرال" ايمرالد جي x هنايا" تألقه اللافت عندما اعتلى صدارة الأمهار عمر سنة ونال اللقب الذهبي بالإجماع .

وكان قد تأهل للمنافسة على اللقب بعد أن حقق أعلى معدل نقاط في فئة الأمهر عمر سنة متصدراً شوطه بـ 92.13 نقطة.

وفرضت المهرة "ع ج سمارا" ع ج مردان x سما ايه ام نفسها كنجمة جديدة في عالم الجمال حين توشحت بذهب المهرات حيث تأهلت للمنافسة بعد أن تصدرت الشوط "أ" لفئة المهرات عمر سنة محققة 91.80 نقطة فيما نال المهر "ع ج كافو" شنغهاي إي ايه xع ج كحيلة ذهبية الأمهار بعد أن تّأهل للمنافسة من فئة الأمهر عمر 3 سنوات.