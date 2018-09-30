"الشارقة الرياضي" يختتم دورة "ممارسات الإبداع"

الشارقة 24:

اختتم مجلس الشارقة الرياضي دورته التدريبية "ممارسات الإبداع والابتكار في المجال الرياضي"، ضمن برنامج تمكين القيادات الرياضية، بالتعاون مع أكاديمية بحث وتطوير أنشطة علوم الرياضة "دراسا"، واستمرت لمدة 3 أيام من الثلاثاء 25 وحتى الخميس 27 سبتمبر 2018 في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بحضور سعادة ندى عسكر النقبي عضو مجلس الإدارة في مجلس الشارقة الرياضي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، والدكتور محمد عبد العظيم مدير مركز الدراسات الاستراتيجية.

تأتي هذه الدورة ضمن حرص المجلس على تطوير وتأهيل الكوادر البشرية في الأندية الرياضية، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة واستراتيجية المجلس الرياضي، وبمشاركة 36 منتسباً يمثلون أعضاء مجالس إدارات الأندية واللجان العاملة بها والأجهزة الإدارية والفنية بأندية الإمارة، لاستكمال 15 ساعة تدريبية.

وبهذه المناسبة، أثنت سعادة ندى عسكر النقبي على قيمة هذه الدورات وأهميتها بالنسبة للمشاركين فيها وبالأخص العاملين في الأندية، باعتبار أن الإبداع والابتكار عاملان مطلوبان في المجال الرياضي، ودعت المشاركين لمواصلة الاهتمام بمثل هذه الدورات التي تضيف إليهم الكثير مستقبلاً في مجال العمل وتتيح لهم اكتساب المزيد من المهارات والخبرات التي تنعكس بدورها على الأداء وتحسينه، وتطويره لخدمة المجتمع، وتساعد في تحفيز العاملين على الإبداع والابتكار والتميز كل في مجال عمله.

من جانبه، أشار سعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي إلى أن دورات تمكين القيادات الرياضية تتواصل وفق الخطة الاستراتيجية للمجلس والاهتمام والدعم واللامحدود من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولى عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي ومتابعة مستمرة من الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي للمجلس ومسيرته الاستراتيجية، ومواكبة التطورات للمضي قدماً بالرياضة في الإمارة الباسمة، واستمرار الجهود السابقة في سبيل الاهتمام بالمكونات الإدارية دفعاً لمسيرة الرياضة في الإمارة الباسمة وتأهيل الكوادر الإدارية.

وحاضر خلال الدورة أ.د. محمد بلال وكيل كلية التربية الرياضية للدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، وعرف المشاركين بمفاهيم وأساسيات الإبداع والابتكارية في المجال الرياضي، وممارسة آليات الوصول للأفكار الإبداعية والابتكارية في المجال الرياضي، وتفهم وممارسة استقطاب الأفكار الإبداعية وتطبيقات الابتكار والتعرف على نماذج الابتكارات، وإكساب المشاركين المهارات والمعارف والاتجاهات الإيجابية التي تسهم في تطوير التفكير الإبداعي والابتكاري والاستفادة من ذلك في تعظيم نتاج العمل الرياضي التدريبي والإداري.

وفي ختام الدورة قامت سعادة ندى عسكر النقبي بتوزيع الشهادات على المشاركين الذين أثنوا على إيجابيات الدورة، وأهميتها والاستفادة الكبيرة منها قياساً على المواضيع التي تضمنتها.