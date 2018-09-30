"الشارقة الرياضي" يطلع على مبادرات مؤسسة القلب الكبير

الشارقة 24:

‎اطلع مجلس الشارقة الرياضي على مشاريع مؤسسة القلب الكبير بالشارقة، ومبادراتها الخيرية والإنسانية لمساعدة الأطفال والفقراء واللاجئين حول العالم، لتنفيذ برامج وخطط مشتركة خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في المجلس مؤخراً، بحضور سعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، ومريم محمد الحمادي مدير مؤسسة القلب الكبير، والسيدة زكية سهيل المشرخ رئيس قسم الاستثمار بالمجلس.

‎استعرض الاجتماع سبل التعاون المشترك بين الطرفين والتنسيق في العديد من المبادرات المجتمعية والرياضية، لأهمية الرياضة في مختلف الأعمال الإنسانية، بما ينعكس على مختلف جوانب الحياة اليومية وأهمها الجانب النفسي وتحسين نمط حياة الأطفال والفقراء واللاجئين، وهذا ما لمسته المؤسسة من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات وحملاتها الإغاثية حول العالم.

‎وبهذه المناسبة، أشاد سعادة عيسى هلال الحزامي بجهود مؤسسة القلب الكبير ومبادراتها المميزة على مستوى العالم، وبجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وبصماتهما الواضحة في إطلاق العديد من المبادرات الخيرية والإنسانية ليس فقط في الدولة وإنما على مستوى العالم.

‎وأكد سعادته على حرص مجلس الشارقة الرياضي في تنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في نشر الرياضة في الإمارة بمختلف جوانبها، والتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات التي تعنى وتقوم بالأعمال الخيرية والإنسانية المختلفة.

وبدورها، تقدمت مريم الحمادي بالشكر للمجلس على الترحيب وإتاحة الفرصة لمناقشة سبل التعاون مع مؤسسة القلب الكبير التي تحرص على تجسيد رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة وقرينته لتصبح المؤسسة نموذجاً فريداً للعمل الخيري والإنساني في شتى أنحاء العالم، وحرصهما المستمر على استدامة المبادرات التي تقوم بها، منوهة إلى خطط المؤسسة لعقد الاتفاقيات ومذكرات التعاون المشترك مع مختلف الجهات الخيرية والمؤسسات والدوائر في الدولة، بهدف تكامل الجهود وتفعيل مبدأ الشراكة وإتاحة الفرص لها لدعم القضايا الإنسانية النبيلة بناءً على اختصاصاتها ومسؤولياتها المختلفة، وتضع في اعتبارها أن يكون مجلس الشارقة الرياضي شريكاً فعالاً في دعم التوجهات الإنسانية للمؤسسة.

وأضافت الحمادي أن قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي والمناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أطلقت مؤسسة القلب الكبير في مايو 2015 برؤية تتمثل في حماية الفقراء والمحتاجين والمستضعفين، إيماناً منها بضرورة خدمة المجتمع من خلال مسيرة العمل الإنساني العالمي، نظراً للريادة الإماراتية المشهود لها في هذا المجال.

وأكدت الحمادي أن المؤسسة تدرك مدى أهمية دور المؤسسات والجهات، ومنها مجلس الشارقة الرياضي في التعاون مع هذه المبادرات والأنشطة، التزاماً منها بمسؤوليتها الاجتماعية ورسالتها التنموية وإيماناً برؤية وتوجهات إمارة الشارقة في الحفاظ على كرامة الإنسان في كل مكان.