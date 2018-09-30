مدرب الوصل: ننتظر مباراة صعبة أمام الاتحاد السعودي

الشارقة 24 - محمود علي:





أكد الأرجنتيني جوستافو كونتيروس المدير الفني لفريق الوصل أن فريقه أمام مباراة هامة للغاية، حين يلتقي فريق اتحاد جدة في إياب الدور الأول من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وأضاف المدرب خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق اللقاء الذي يحدد هوية الصاعد لدور الـ 16 من البطولة أن المباراة صعبة للغاية، رغم أن فريق الاتحاد يمر بفترة صعبة ولم يقدم نتائج جيدة تليق به في الفترة الأخيرة، مبدياً رغبته في أن يقدم فريق الأداء المطلوب لتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق على التأهل إلى الدور المقبل.

وأضاف كونتيروس قائلاً: في مباراة الذهاب مع الاتحاد قدمنا أداء قوي ونجحنا في العودة إلى دبي بنتيجة إيجابية.

وأكد كونتيروس أن هذا الأمر سيعطي دفعة معنوية قوية للاعبين في مباراة الأحد، لتقديم أداء قوي يليق بالنادي ويساعد الفريق على التأهل للدور المقبل.

وعن إصابات لاعبي الفريق والغيابات أفاد كونتيروس بأن في المباراة الأخيرة شعر فينيسيوس دي ليما بآلام في الخلفية، لذلك قام باستبداله حتى لا تتفاقم الإصابة، في اليومين الماضيين كان يقوم بعمل التدريبات الاستشفائية، وسيحدد اليوم مدى مشاركته من عدمها في مباراة الغد.