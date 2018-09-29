مبخوت وسوارس في صدارة الهدافين بنهاية الجولة الـ 4 لدوري الخليج العربي

الشارقة 24 - محمود علي:

تصدر كل من علي مبخوت لاعب الجزيرة، وويلتون سوارس لاعب الشارقة، ترتيب قائمة الهدافين لدوري الخليج العربي، وذلك عقب نهاية الجولة الرابعة من المسابقة.

وجاء كل من مبخوت وسوارس في المركز الأول، برصيد 6 أهداف، فيما حل بالمركز الثاني الأرجنتيني تيجالي لاعب الوحدة، برصيد 5 أهداف، وفي المركز الرابع لاعب الشارقة ايغور برصيد 5 أهداف أيضاً.

فيما تصدر خلفان مبارك لاعب الجزيرة قائمة صانعي الأهداف، برصيد 7 أهداف، تلاه فينسيوس ليما لاعب الوصل، برصيد 4 أهداف، وليوناردو داسوزا لاعب الوحدة، برصيد 4 أهداف، ثم ايغور لاعب الشارقة برصيد 3 أهداف، وحسين الشحات لاعب العين برصيد 3 أهداف.