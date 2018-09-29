دوري الخليج العربي: "كلباء" يواصل التألق ويضع العميد في مأزق

الشارقة 24 – محمود علي:

حقق اتحاد كلباء فوزاً مستحقاً على ضيفه النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي استضافها استاد اتحاد كلباء ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي اليوم الجمعة.

تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة الثانية عن طريق الروماني ماتي فلورنتين، وتعادل ألفارو نيغريدو للعميد في الدقيقة 19، لكن حسن خميس أعاد النمور للمقدمة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، وفي الدقيقة 87 أضاف منصور البلوشي ثالث أهداف اتحاد كلباء.

ورفع اتحاد كلباء رصيده إلى تسع نقاط في المركز الخامس، وظل النصر دون نقاط في المركز الثالث عشر من الترتيب.