فريق الشارقة يعتلي بجدارة عرش دوري الخليج العربي

الشارقة 24 – محمود علي:

واصل الشارقة انطلاقته القوية، وحقق فوزاً كبيراً على ضيفه الفجيرة بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي استضافها استاد خالد بن محمد ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي اليوم الجمعة.

كما واصل الملك الشرقاوي تحطيم الأرقام القياسية بالفوز الرابع على التوالي وهو ما لم يسبق أن حققه الفريق في تاريخ مشاركته بعصر الاحتراف.

سجل ويلتون سوارس الهدف الأول في الدقيقة الرابعة، وأضاف إيغور كورنادو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 45 و60.

وتربع الشارقة على قمة الترتيب برصيد 12 نقطة، بينما توقف رصيد الفجيرة عند أربع نقاط في المركز الثامن.