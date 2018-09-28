بني ياس يوقف قطار انتصارات الوحدة

الشارقة 24 – محمود علي:

تغلب بني ياس على الوحدة 4-2 ليفتتح السماوي سجل انتصاراته هذا الموسم على حساب العنابي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي استضافها استاد بني ياس ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي اليوم الخميس.

تقدم الوحدة في الدقيقة 12 عن طريق مراد باتنا، وتعادل ليروي جورج لبني ياس في الدقيقة 16، وأضاف بيدرو كوندي الهدفين الثاني والثالث للسماوي في الدقيقتين 22 و45. وعاد باتنا ليسجل الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة 49، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع جاء الهدف الرابع والقاتل لبني ياس عبر حمد الأحبابي.

ورفع السماوي رصيده إلى ست نقاط في المركز السادس من الترتيب، بينما توقف رصيد الوحدة عند تسع نقاط في المركز الثاني.