البخيت يقود دبا الفجيرة إلى الفوز الأول في دوري الخليج العربي

الشارقة 24- محمود علي:

حقق فريق دبا انتصاره الأول هذا الموسم، بعدما تغلب على الظفرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي استضافها استاد الفجيرة ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي اليوم الخميس.

افتتح الظفرة التسجيل في الدقيقة 22 عن طريق سعيد الكثيري، وتعادل دبا بعد الهدف بدقيقة واحدة عن طريق ياسين البخيت، وأضاف جمعة مسعود الهدف الثاني في الدقيقة 64، وعاد البخيت ليسجل الثالث في الدقيقة 67.

وأضاف هذا الفوز أول ثلاث نقاط في الموسم الحالي للنواخذة ليرتقي الفريق في جدول الترتيب إلى المركز الحادي عشر، في حين ظل فرسان الغربية دون نقاط في المركز الرابع عشر والأخير.