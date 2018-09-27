الاتحاد الآسيوي يقرر تطبيق نظام "فار" في كأس أمم آسيا 2019

الشارقة 24 – أسعد خليل:

وافقت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم على استخدام نظام حكم الفيديو المساعد "فار"، في منافسات بطولة كأس آسيا المقبلة، التي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة مطلع العام المقبل.

وذكر الاتحاد الآسيوي على موقعه الإلكتروني: "بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمجلس الدولي للعبة "ايفاب"، والتشاور مع قسمي المسابقات والحكام بالاتحاد، وافقت اللجنة التنفيذية على الاستعانة بنظام "فار" في بطولة كأس آسيا في دولة الإمارات العربية المتحدة 2019، في انتظار التأكيد النهائي على أن جميع الاستعدادات اللازمة موجودة".

وأكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: "أن كرة القدم الآسيوية عازمة على تبني التكنولوجيا لمصلحة اللعبة، ونحن نتطلع إلى إدخال "فار" في مرحلة ما خلال منافسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كأس آسيا في دولة الإمارات العربية المتحدة".