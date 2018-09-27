انطلاق العد التنازلي لبطولة كأس آسيا "الإمارات 2019" الخميس

الشارقة 24- محمود علي:





ينطلق، الخميس، العد التنازلي لبطولة كأس آسيا "الإمارات 2019"، التي تبدأ بعد 100 يوم - حيث تشهد البطولة القارية التي تقام منافساتها خلال الفترة من الخامس من يناير حتى الأول من فبراير 2019، بمشاركة 24 منتخباً في 8 ملاعب تستضيفها 4 مدن هي أبوظبي ودبي والشارقة والعين.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم الآسيوية مساء الخميس نحو مدينة زايد الرياضية في تمام الساعة السابعة مساء، لمتابعة احتفالية إطلاق ساعة العد التنازلي، وذلك بتنظيم اللجنة المحلية العليا المنظمة للبطولة.

وسيحضر الاحتفالية داتو وندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وعارف حمد العواني مدير البطولة مدير المكتب التنفيذي، وأعضاء اللجنة المحلية العليا المنظمة بجانب وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.