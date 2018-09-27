العنبري: الشارقة استعد جيداً لمواجهة الفجيرة الجمعة

الشارقة 24- محمود علي:

أكد عبد العزيز العنبري مدرب فريق الشارقة، أن فريقه استعد جيداً لمواجهة الفجيرة في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي يوم الجمعة المقبل.

وأكد العنبري خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق اللقاء، أن فريقه استعد جيداً للقاء، مؤكداً أن الشارقة سيواجه فريق لم يخسر إلا مباراة واحدة منذ انطلاقة الدوري.

وأضاف:"الفجيرة قاموا بتغييرات في صفوف الفريق باستقطاب أجانب جدد وعلينا الحذر، حيث نتوقع مواجهة خصم صعب، ولكن المهم المحافظة على التوازن في خطوطنا خلال المباراة، فقد قدمنا نتائج إيجابية في السابق ونطمح لاستمرار سلسلة الانتصارات.

وأشار إلى أن الفجيرة يمتلك قوة هجومية متميزة، خصوصاً بوجود اللاعب الجديد منديز، مطالباً بالحذر والتوازن في الخطوط خاصة وأن الخصم يطمح لتحقيق الفوز أيضاً ومواصلة نتائجه الإيجابية.