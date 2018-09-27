الشعفار يتوج الفائزين ببطولة العالم للدراجات بالنمسا

الشارقة 24- محمود علي:

قام أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للدراجات، بتتويج الفائزين في سباق فردي ضد الساعة للشباب ببطولة العالم المقامة في النمسا، وذلك اثناء تواجده هناك لحضور اجتماع المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد الدولي للدراجات.

وفاز في السباق الدراج البلجيكي ريموس إيفينبول، وحل في المركز الثاني الدراج الأسترالي لوكاس بالب، وجاء ثالثاً الدراج الإيطالي أندريه بيكولو.

وقال رئيس الاتحاد عن الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أن لجنة إدارة الاتحاد الدولي للدراجات (UCI) وافقت على اللوائح الجديد الخاصة بسباقات المحترفين للرجال بالإضافة إلى الموافقة عليه بالإجماع من قبل أعضاء المجلس الفني للدراجات (PCC)، وهي هيئة مكونة من ممثلين للفرق والمنظمين، وذلك بعد إجراء مشاورات رئيسية مع جميع الأطراف المعنية.

وستطبق اللوائح الخاصة بسباقات محترفي الدراجات على الطرق للرجال بشكل تدريجي من موسم 2019، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة ركوب الدراجات بين أكبر الرياضات المحترفة في العالم.

كما تمت الموافقة على تنظيم ثلاثة جولات كبرى للدراجات، وذلك لتنضم إلى سلسلة البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي الكلاسيكية، وستنظم تدريجياً بداية من العام القادم وخلال عام 2020.