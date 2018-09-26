نادي الذيد يبحث تعزيز التعاون مع ناشئة الشارقة

الشارقة 24:

عقد نادي الذيد الثقافي الرياضي، جلسة تشاورية، يوم الأربعاء، مع إدارة ناشئة الشارقة، بحضور سعادة سالم محمد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس الإدارة بالنادي، وشهاب العوضي عضو مجلس الإدارة رئيس شؤون إدارة مراكز الناشئة.

تضمنت الجلسة مناقشة المجالات المشتركة في النشاط بين الجهتين، كرعاية الشباب واحتضان الموهوبين وفق ميولهم واتجاهاتهم الرياضية.

وبحث المجتمعون، سبل التعاون في المجالات الثقافية بشكل عام، وإقامة المحاضرات التوعوية لأبنائنا الشباب، وورش العمل المختلفة، والتي تضمنت الاتجاهات الحديثة في التفكير الإبداعي والتفكير الصناعي والابتكار، حيث يتضمن قسم ناشئة الذيد قسماً خاصاً بالذكاء الصناعي.