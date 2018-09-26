لجنة الانضباط توقف ليما الوصل وتغرمه 50 ألف درهم

الشارقة 24 – محمود علي:

عاقبت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم البرازيلي فابيو دي ليما لاعب الوصل بالإيقاف لمدة مباراة واحدة غير شاملة عقوبة الطرد، وكذلك تغريمه 50 ألف درهم، وذلك عقب طرده في لقاء فريقه مع الوحدة بدوري الخليج العربي بعد الاعتداء على مواطنه ليوناردو سوزا خلال اللقاء.

كما قررت اللجنة أيضاً خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، في مقر الاتحاد بدبي، تغريم مدربي الحراس بأندية الوصل والوحدة، وكذلك حميد يوسف إداري الوصل ألفي درهم بسبب ما حدث من مناوشات عقب عقوبة طرد اللاعب.

فيما وجهت اللجنة إنذاراً كتابياً لكل من لاعبي الأبيض الأولمبي محمد العكبري ومحمد خلفان بسبب ما بدر منهما خلال مباراة الإمارات وماليزيا وكذلك معسكر المنتخب.