هزاع بن زايد يشيد بإطلاق مسمى "كأس زايد للأندية الأبطال" على "كأس العرب"

الشارقة 24 – وام:

أشاد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بمبادرة الاتحاد العربي لكرة القدم إطلاق مسمى "كأس زايد للأندية الأبطال" على البطولة الحالية لـ "كأس العرب للأندية الأبطال"، معتبراً سموه أن هذه المبادرة تجسد عمق التقدير الذي يحظى به المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وتوجه سموه بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، و الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية على دعم سموهما للبطولة.

وقال سموه "إطلاق مسمى "كأس زايد للأندية الأبطال" على "كأس العرب للأندية الأبطال"، بادرة مشكورة من الاتحاد العربي لكرة القدم، وإذ تأتي في عام زايد، فإنها تجسد عمق التقدير الذي يحظى به الراحل الكبير، فشكرا للأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد على الدعم الذي قدماه لهذه البطولة ".

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد أعلن تغيير مسمى "كأس العرب للأندية الأبطال" إلى "كأس زايد للأندية الأبطال" لنسخة واحدة، وذلك اعتزازاً وتقديراً بما قدمه مؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه ".