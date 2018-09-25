الجزيرة يكتسح عجمان بخماسية في الجولة 4 لدوري الخليج العربي

الشارقة 24 – محمود علي:

تغلب فريق الجزيرة على مضيفه عجمان بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت على استاد راشد بن سعيد، في افتتاح منافسات الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي اليوم الثلاثاء.

تقدم علي مبخوت للجزيرة في الدقيقة السابعة، وأضاف الغاني إرنست أسانتي الهدف الثاني في الدقيقة 43، وسجل خليفة الحمادي الثالث في الدقيقة 67، وأضاف ليوناردو بيريرا الهدف الرابع في الدقيقة 70.

وقلل المغربي عادل هرماش لاعب عجمان الفارق في الدقيقة 79 مسجلًا الهدف الأول لفريقه، وفي الدقيقة 85 سجل خلفان مبارك الهدف الخامس والأخير للضيوف.

بهذا الفوز، رفع فخر أبوظبي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول من الترتيب، فيما توقف رصيد البرتقالي عند ثلاث نقاط في المركز الحادي عشر من الترتيب.