د. بني رشيد يتفقد التطورات الإنشائية لمقر نادي خورفكان للمعاقين

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أكد الدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد، رئيس نادي خورفكان للمعاقين، أن الجهود المبذولة للاهتمام بفئة ذوي الإعاقة، تمضي بشكل ممتاز، بفضل الدعم والرعاية المقدمين من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

جاء ذلك خلال قيامه بجولة تفقدية للمقر الجديد لنادي خورفكان للمعاقين، للوقوف على أحدث الإنجازات وسير الأعمال الإنشائية في المبنى، وما وصل إليه من تطورات، بحضور أحمد حسن القاضي، أمين السر العام، والدكتور مصباح إبراهيم جعفر، المدير الفني للنادي.

وتوجه بني رشيد بالشكر لمجلس الشارقة الرياضي، مبرزاً الدور المحوري للأمين العام للمجلس، الذي لعبه في التوجيهات بسرعة التنفيذ، وتسليم المبنى في الموعد المحدد.

وأكد على متابعته للتطورات الإنشائية بشكل يومي، ومستمر، من كل النواحي، مشيراً إلى الاطلاع على التقارير الخاصة بسير العمل في المقر الجديد.

وتتضمن أعمال المرحلة الأولى من المشروع المتوقع إنجازه في منتصف 2019، إضافة إلى مبنى إدارة النادي؛ إنشاء صالة مغلقة للألعاب الرياضية، علاوة على إنشاء مضمار لألعاب القوى بمقاييس دولية بطول 400 متر، وعيادة طبية متكاملة ووحدة علاج طبيعي بالإضافة إلى صالة لياقة بدنية وإعادة تأهيل، وقاعة متعددة الأغراض ومصلى، فضلاً عن إنشاء مواقف للسيارات.