"الشارقة الرياضي" يبحث تفاصيل ملتقى تطوير كرة القدم

الشارقة 24:

ناقش مجلس الشارقة الرياضي مع ممثلي أندية الإمارة الباسمة وشركاءهم الاستراتيجيين مقترح تنظيم ملتقى لتطوير كرة القدم، خلال الاجتماع الذي عقد مؤخراً بمقر المجلس، بحضور سعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وحضور السيد سعيد العاجل مدير إدارة الأنشطة الثقافية والمجتمعية، والدكتور محمد عبد العظيم مدير مكتب الدراسات الاستراتيجية والمؤسسية بالمجلس.

حضر الاجتماع ممثلي الأندية من ضمنهم سعادة عبد العزيز النعيمي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي الثقافي، وجمعة عبد الله الحمودي أمين السر العام بنادي دبا الحصن الرياضي الثقافي، والسيد خالد النقبي المدير التنفيذي لنادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي، والدكتور حمود خلف سالم المدير التنفيذي بنادي الذيد الثقافي الرياضي، والسيد أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي البطائح الثقافي الرياضي، والسيد مأمون صالح المدير التنفيذي لنادي الحمرية الثقافي الرياضي، والدكتور جمال صالح المدير الرياضي بنادي الشارقة الرياضي، والسيد سالم سلطان رئيس اللجنة الرياضية لنادي المدام الثقافي الرياضي، والسيد سالم عتيق مدير الإدارة الرياضية لنادي مليحة الثقافي الرياضي، والسيد عباس سكرتير فني نادي الحمرية الثقافي الرياضي، والسيد محمد صبحي مشرف فني نادي المدام الثقافي الرياضي.

بدأ الاجتماع بترحيب سعادة عيسى هلال الحزامي بالحضور ونقل لهم تحيات، وشكر الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومن ثم مناقشة تفاصيل تنظيم ملتقى تطوير كرة القدم في أندية الشارقة من خلال 3 محاور وهي: الفرص التحسينية لكرة القدم في أندية المحترفين في الإمارة، والفرص التحسينية لكرة القدم في أندية الهواة والفرص التحسينية لكرة القدم في قطاع المراحل السنية، ومدارس الكرة بينما تم توزيع جلسات العرض الخاصة بالملتقى، ومناقشة الموعد المقترح وتوقيت، ومكان الملتقى بجانب تحديد موعد الانتهاء من إعداد عروض وتقارير الأندية.

وبهذه المناسبة أكد سعادته أنه تمت المناقشة مع ممثلي الأندية عن تفاصيل الملتقى الجاري الترتيب لها بالتنسيق مع المعنيين في إدارات وأقسام المجلس بما يساهم في نجاح الحدث وتحقيقه للأهداف المرجوة منه، حرصاً منا على ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورعاية ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولى عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة مستمرة من الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس المجلس بما يصب في مسيرة تطور وتقدم أندية الشارقة ومواجهتها للتحديات الحالية والمستقبلية وتحقيقها للإنجازات وتهيئة الأجواء والبنى التحتية والخدمات الرياضية تحقيقاً لرؤية الحكومة الرشيدة.

وأضاف أن هذا الملتقى ما هو إلا نقطة تواصل وتبادل الرؤى والأفكار والأهداف المستقبلية التي تتلاقى في سبيل الوصول إلى أفضل المراتب، حيث تحمل هذه الأندية راية الرياضة بالإمارة، وسيكون الهدف المشترك بين الطرفين هو مواكبة الطموحات الكبيرة التي تصبو لها الإمارة أولاً، ومن ثم الأندية، الأمر الذي سينعكس أيضاً على رغبتها بشكل أكبر في تشريف الإمارة الباسمة والمحافظة على مكتسبات الأندية وترجمة كل هذا الاهتمام الكبير بها وتحقيق النتائج الباهرة.

من جانب آخر، أثنى ممثلو الأندية على اللقاء المثمر الذي عقد مع المجلس تأكيداً على الدعم والتقدير الكبير الذي تحظى به أندية الإمارة، ومشاركتهم لنا في مختلف الفعاليات والأنشطة والمبادرات التي تؤكد على اهتمام ودعم صاحب السمو حاكم الشارقة للرياضة والرياضيين، ومن هذا المنطلق نؤكد على دعمنا الكامل للمجلس في تنظيم هذه الندوة ونجاحها لتحقيق أهدافها المرجوة.