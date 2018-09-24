طواقم تحكيم إماراتية تدير تقنية حكم الفيديو بالدوري السعودي

الشارقة 24 - محمود علي:

كلفت لجنة الحكام في اتحاد الكرة الإماراتي، كلاً من الحكمين الدوليين يعقوب الحمادي، كحكم فيديو أول، وعبد الله ناجي كحكم فيديو ثانٍ، لمباراة فريقي النصر والتعاون، ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي ستقام مساء الإثنين في تمام الساعة 9:10 م، بتوقيت الإمارات، الساعة 8:10 م، بتوقيت السعودية على إستاد "الملز" بالعاصمة الرياض.

كما كلفت اللجنة الحكمين الدوليين يحيى الملا كحكم فيديو أول، وصقر الزعابي كحكم فيديو ثانٍ، لمباراة فريقي الفتح والهلال، والتي ستقام مساء الإثنين، في تمام الساعة 7:10 م، بتوقيت الإمارات، الساعة 6:10 م، بتوقيت السعودية، وتلعب على إستاد الأمير عبد الله بن جلوي.

وأكد أحمد يعقوب مدير إدارة الحكام، أن هذه التعيينات تأتي بطلب من الأشقاء في لجنة الحكام في اتحاد الكرة السعودي، في إطار التعاون الأخوي المشترك بين اللجنتين والاتحادين الشقيقين في مختلف المجالات، وعلى كل الصعد، مشيراً إلى أن مشاركة أطقمنا التحكيمية في إدارة مباريات الدوري السعودي مستمرة، ومؤكداً أن هذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها الاستعانة بكوادر تحكيمية إماراتية في إدارة مباريات الكرة السعودية، منوهاً بأن المنظومة التحكيمية بالدولة، تفخر وتعتز بهذا التعاون مع الأشقاء في المملكة الحبيبة، ويسعدنا دوماً تبادل الخبرات الإدارية والفنية ضمن سعينا للارتقاء بواقع الكرة في بلدينا، وتنسيقاً للمواقف الرياضية المشتركة التي تجمع بين مؤسساتنا وأنديتنا على مختلف الصعد الرياضية.