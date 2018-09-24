إستاد محمد بن زايد يستضيف قمة سودانية نوفمبر المقبل

الشارقة 24 - محمود علي:

توصل اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومجلس أبوظبي الرياضي، إلى اتفاق مع اتحاد الكرة السوداني، لاستضافة الإمارات قمة الكرة السودانية، التي ستجمع بين فريقي الهلال والمريخ، في الثاني من نوفمبر المقبل، على إستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

وستقام المباراة، بدعم ورعاية وتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة، حيث تأتي هذه المبادرة، إيماناً بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، وكبادرة أولى للتعاون بين الطرفين، ولإعادة الكرة السودانية إلى الواجهة مجدداً، بعد أن عانت الكثير من الظروف في الفترة السابقة.