رئيس هيئة الرياضة يشكل لجنة لإدارة شؤون مركز إعداد القادة

الشارقة 24 - محمود علي:

أصدر معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون مركز إعداد القادة التابع للهيئة.

ونص القرار، بأن تتولى اللجنة شؤون المركز مالياً وإدارياً، ولها الحق في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة في إدارة شؤونه، وبما يتوافق مع القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن، ابتداءً من تاريخه ولمدة ستة أشهر.

وقد تم تشكيل اللجنة برئاسة رائد عبيد الزعابي عضو مجلس إدارة الهيئة، ومحمد شريف العوضي لمنصب نائب رئيس اللجنة، وعضوية كل من: سعيد مبارك الزحمي، ومحمد سعيد بن درويش، وفهد إسماعيل أحمد الحوسني، وعبد الله بلال الشامسي، وعبد الرحمن محمد إبراهيم الياسي، ومريم إسحاق الهاشمي.