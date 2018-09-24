الشعفار يمثل الإمارات في عمومية الاتحاد الدولي للدراجات

الشارقة 24- محمود علي:

يغادر سعادة أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للدراجات إلى النمسا، لحضور اجتماع الجمعية العمومية، واجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، الذي سيقام في مدينة أنسن بورك، وذلك على هامش بطولة العالم للعبة التي ستقام في النمسا.

ويرافق سعادة الشعفار، سعادة عبد الناصر عمران الشامسي الأمين العام لاتحاد الدراجات، وحارب العلي رئيس العلاقات الخارجية بالاتحاد.

وأكد سعادة أسامة الشعفار، أن اجتماع المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد الدولي، سيناقش عدداً من اللوائح الخاصة بتنظيم البطولات، ومحاولة بحث تطويرها، بما يتماشى مع الاهتمام الكبير برياضة الدراجات في مختلف أنحاء العالم، كما سيتم حضور بطولة العالم، والتي تشهد مشاركة نخبة من أبطال العالم في اللعبة.