صالح الشرقي يشكل مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج

الشارقة 24 – وام:

بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أصدر الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة قراراً، بتشكيل مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، برئاسة الدكتور عبد الله علي حسن آل بركت، ولمدة أربع سنوات مقبلة .

ويعقد المجلس الجديد، الذي ضم في عضويته كلاً من محمد عبد الله محمد عبد الرحمن الزعابي، وعبد العزيز محمد إبراھيم العبدولي، ومريم عبد الله محمد المطروشي، وجاسم هيكل عبد الرحمن البلوشي، وإبراهيم جلال أكبر جمعة البلوشي، ومحمد عبد الرزاق طالب العوضي، اجتماعاً خلال الأيام المقبلة، لتوزيع المھام والحقائب الإدارية .