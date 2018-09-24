نهيان بن مبارك يشهد قرعة كأس الكريكيت للتسامح الأربعاء

الشارقة 24 – وام:

ينظم البرنامج الوطني للتسامح، بالشراكة مع كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للكريكيت، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ورعايته، يوم 26 سبتمبر الجاري، في فندق سانت ريجيس الكورنيش في أبوظبي، مراسم قرعة كأس الكريكيت للتسامح، في نسخته الأولى.

يحضر حفل مراسم قرعة كأس الكريكيت للتسامح، عدد كبير من المسؤولين والمهتمين المدعوين والجهات ذات العلاقة.

وأكد عبد الله محمد النعيمي المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتسامح بالإنابة، أهمية الألعاب الرياضية بشكل عام كأداة فعالة في جعل قيمة التسامح أسلوب حياة يتناغم بواسطتها جميع أفراد وشرائح المجتمع، بغض النظر عن الأصل أو العرق أو اللون أو الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو المركز الاجتماعي.