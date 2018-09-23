36 ميدالية ملونة لفريقي الكاراتيه والتايكواندو بنادي اتحاد كلباء

الشارقة 24:





حقق فريقي الكاراتيه والتايكواندو بنادي اتحاد كلباء 36 ميدالية ملونة في المهرجان الثالث لمراكز الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الذي نظمه نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في إمارة الشارقة، حيث شارك في المهرجان جميع أندية ومراكز إمارة الشارقة.

واستطاع نادي اتحاد كلباء حصد 36 ميدالية ملونة موزعة، بواقع 18 ميدالية ملونة للعبة التايكواندو و18 ميدالية للعبة الكاراتيه، كما حصل فريق الكاراتيه على كاس التفوق العام فئة البنين في دلالة واضحة على اهتمام نادي كلباء بجميع الألعاب الفردية بالنادي، حيث أصبح الإقبال على مثل هذه الألعاب في تزايد مستمر، بفضل توجيهات الشيخ سعيد بن صقر رئيس النادي، وسعي إدارة نادي اتحاد كلباء برئاسة علي حسين اللوغاني على توفير جميع متطلبات هذه الألعاب.

ومن جانبه تقدم سالم خميس المزروعي عضو مجلس الإدارة في نادي اتحاد كلباء بالشكر الجزيل لمجلس إدارة نادي اتحاد كلباء برئاسة علي اللوغاني، ونائبه محمد عبيد اليماحي، ولجميع أعضاء مجلس الإدارة بنادي كلباء على الدعم الدائم والمستمر لهذه الألعاب، لتكون دائماً في الطليعة، كما وجه شكره للمدربين واللاعبين أولياء الأمور، متمنياً بأن يكون هذا المهرجان بداية مميزة لموسم مميز حافل بالإنجازات المشرفة.