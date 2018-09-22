"الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس" يختتم مهرجانه الثالث بنجاح

الشارقة 24:

بمشاركة لافتة تجاوزت 145 لاعباً ولاعبة، اختتم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، مهرجانه الثالث الذي يمثل أيقونة لنشر وبسط رياضات الدفاع عن النفس في صفوف الأجيال الناشئة والواعدة في سبيل رؤيته بدعم الأبناء والبنات على ممارسة هذه الرياضة.

وشهدت صالة نادي الشارقة الرياضي للألعاب الفردية، طوال انعقاد المهرجان عروضاً مميزة من خامات واعدة لتسطر للدولة حاضراً ومستقبلاً مشرقاً في تلك الرياضة التي لها حضورها وانتشارها لاسيما في إمارة الشارقة.

وحظي المهرجان بمنافسات قوية ومواهب كبيرة من خلال حجم الفنون القتالية التي أداها المشاركون والمشاركات في منافسات التايكوندو خلال مراحل المهرجان.

حضر فعاليات المهرجان كلا من أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، وأحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة النادي، وأحمد الجروان نائب رئيس مجلس الإدارة، وطارق السويدي مشرف عام رياضة التايكواندو والجودو بالنادي، وعبيد العسم مشرف عام رياضة الكاراتيه.

كما شهد المهرجان الرياضي حضور رموز رياضية تقدمهم، محمد علي ماجد نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس السابق، وعبد الله حاتم المدير الفني لمنتخب الإمارات للتايكواندو وعضو مجلس إدارة النادي السابق، وإسماعيل الحمادي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتايكوندو، والكابتن عواطف الحلبي المدير الفني لنادي الشارقة لرياضة المرأة.

وأكد أحمد العويس أن رياضات الدفاع عن النفس تحظى باهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وفق رؤيته في أهمية ممارسة الأبناء والبنات لتلك الرياضات وما تعززه في النفس من أمور إيجابية.

وتمنى العويس مواصلة الارتقاء برياضات الدفاع عن النفس التي يأمل أن يمثل أبناؤنا دولة الإمارات العربية المتحدة في أحد هذه الرياضات في أولمبياد 2020.

ومن جانبه أعرب أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد التايكواندو عن سعادته البالغة بمستوى واعداد اللاعبين المشاركين وأنهم ركائز المنتخبات الوطنية ووعد بدعم التايكواندو بجميع أندية الدولة حتى نصل إلى العالمية.

بعدها انطلقت منافسات الجولات بين الأولاد والبنات كلاً على حده في منافسات التايكوندو لتعج الصالة الرياضية بالحماس من قبل المشاركين وبأولياء الأمور الذين أزروا أبنائهم وبناتهم طوال الجولات.

ليقوم العويس والجروان والحضور بتكريم الفائزين والفائزات في نهاية المنافسات ويسدل الستار عن نجاح كبير ولافت لأجواء المهرجان واستفادة الجميع من تلك المنافسات وما ستتبعه من بطولات خلال الموسم الرياضي.