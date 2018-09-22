رباعية وحداوية في شباك الوصل تعيد أصحاب السعادة إلى الصدارة

الشارقة 24 – محمود علي:

استعاد الوحدة الصدارة مجدداً بفوزه على الوصل بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي احتضنها استاد بني ياس ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي اليوم.

سجل الأرجنتيني سبستيان تيغالي الهدف الأول في الدقيقة 12، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 52، وجاء هدف الوصل الأول عن طريق خميس إسماعيل في الدقيقة 79.

وقبل نهاية المباراة سجل البديل أحمد العكبري الهدف الثالث في الدقيقة 87، وأضاف المغربي مراد باتنا الهدف الرابع للعنابي في الدقيقة 90.

ورفع الوحدة رصيده إلى تسع نقاط ليتصدر الترتيب بفارق الأهداف عن الشارقة والعين في حين توقف رصيد الوصل عند أربع نقاط في المركز السادس.