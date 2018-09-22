اللحظات الأخيرة تهدي الفجيرة الفوز على عجمان 2-1

الشارقة 24- محمود علي:

تمكن فريق الفجيرة من الفوز على عجمان وتحويل تأخره بهدف إلى فوز بهدفين مقابل هدف، وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الفجيرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي يوم الجمعة.

تقدم النيجيري ستانلي لعجمان في الدقيقة 14، وتعادل إبراهيم خميس للفجيرة في الدقيقة 47، ثم عاد خميس ليسجل الهدف القاتل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ورفع الفجيرة رصيده إلى أربع نقاط في المركز السادس من الترتيب، أمّا عجمان فتراجع إلى المركز الحادي عشر وتوقف رصيده عند ثلاث نقاط.