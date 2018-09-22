جوجاك وراموس يقودان كلباء لثنائية في شباك الظفرة

الشارقة 24- محمود علي:

تغلب اتحاد كلباء على الظفرة بهدفين دون مقابل ليواصل سلسلة نتائجه الإيجابية في دوري الخليج العربي، عقب تحقيقه فوزه الثاني على التوالي في البطولة على حساب الظفرة بهدفين نظيفين، في المباراة التي استضافها استاد حمدان بن زايد، ضمن منافسات الجولة الثالثة اليوم الجمعة

سجل كلباء الهدف الأول جاء في الدقيقة 73 من ركلة جزاء سددها المجري بالازس جوجاك، والثاني سجله البرازيلي مايك راموس في الدقيقة 90.

بهذا الفوز ارتفع رصيد النمور إلى ست نقاط في المركز الخامس.

فيما لا يزال رصيد الظفرة خالياً من النقاط في المركز الأخير من الترتيب.