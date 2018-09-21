العين يواصل الصدارة ويضع النصر في مأزق الخسارة

الشارقة 24- محمود علي:

واصل العين انطلاقته القوية، وحقق فوزاً كبيراً على النصر بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي استضافها استاد مكتوم بن راشد، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي اليوم الجمعة.

تقدم ماركوس بيرغ في الدقيقة 15، وأضاف الياباني تسوكاسا شيوتاني الهدف الثاني في الدقيقة 30، ومن ركلة جزاء سجل البرازيلي كايو فرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 74.

وارتفع رصيد العين إلى 9 نقاط في المركز الثاني، بينما لا يزال النصر عاجزًا عن حصد أي نقطة ويحتل المركز الثاني عشر في الترتيب بعد مباراته الثالثة في المسابقة بعد 15.