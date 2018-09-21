فاز عليه 3-0

العين يواصل الصدارة ويضع النصر في مأزق الخسارة

  • الجمعة 21, سبتمبر 2018 في 11:24 م
  • جانب من لقاء النصر والعين
    جانب من لقاء النصر والعين
حقق العين فوزاً مستحقاً على النصر بثلاثة أهداف دون مقابل في لقاء الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، ليضاعف من معاناة العميد الذي لم يحقق أي فوز حتى الآن في الدوري.
الشارقة 24- محمود علي:
 
واصل العين انطلاقته القوية، وحقق فوزاً كبيراً على النصر بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي استضافها استاد مكتوم بن راشد، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي اليوم الجمعة.  
 
تقدم ماركوس بيرغ في الدقيقة 15، وأضاف الياباني تسوكاسا شيوتاني الهدف الثاني في الدقيقة 30، ومن ركلة جزاء سجل البرازيلي كايو فرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 74.
 
وارتفع رصيد العين إلى 9 نقاط في المركز الثاني، بينما لا يزال النصر عاجزًا عن حصد أي نقطة ويحتل المركز الثاني عشر في الترتيب بعد مباراته الثالثة في المسابقة بعد 15.