السويدي: نسعى لبناء جيل ينافس عالمياً في رياضات الدفاع عن النفس

الشارقة 24 – محمود سليم:

قال طارق السويدي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ومشرف رياضة التايكوندو والجودو بالنادي، إن مهرجان الشارقة الثالث لرياضات الدفاع عن النفس يهدف لتكوين نشيء ينافس اللاعبين على الميداليات المختلفة، وفي جميع المحافل داخل الدولة وخارجها، مشيراً إلى أن النادي يسعى لكسر رقمه السابق في الحصول على الميداليات.

وأوضح السويدي في تصريحات لـ "الشارقة 24"، أنه حالياً يتم تقييم اللاعبين للوقوف على مستواهم، مشيراً إلى أن هناك العديد من المفاجآت القادمة بالنسبة لأولياء الأمور، والألعاب ولطبيعة المشاركات التي ستتنوع بين محلية على مستوى الإمارة والدولة، وعالمية.