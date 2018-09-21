أيوب لشكري: 350 لاعباً في مهرجان الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس

الشارقة 24 - محمود سليم:

أكد أيوب لشكري، مدير نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أن الهدف من مهرجان الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، هو تأهيل لاعبين متميزين متكاملين، بقواعد سليمة في الرياضات المختلفة.

وأشار مدير نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إلى أنه سيتم انتقاء اللاعبين الذين سيشاركون في الموسم الرياضي الخاص باللاتحادات المحلية في الدولة، ومنهم سيتم تشكيل نواة للمنتخبات الوطنية من الجنسين.

وأوضح أن المهرجان يضم 3 ألعاب، هي: الكارتيه، والتايكوندو، والجودو، مشيراً إلى أن فعاليات اليوم يشارك فيها 140 لاعباً ولاعبة، من أصل أكثر من 350 لاعباً ولاعبة، بالمهرجان الذي سيستمر ليومين.