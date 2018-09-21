"الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس" يبحث نشر "الرياضة" في الحدائق العامة

الشارقة 24:

طرح مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، فكرة تنفيذ عدد من رياضات الدفاع عن النفس، وإقامة حصص تدريبية في عدد من حدائق الشارقة، من منطلق رؤية مجلس الإدارة في نشر الألعاب وزيادة ممارسيها، فضلاً عن جعل الرياضة أسلوب حياة للشباب والأطفال والأجيال المقبلة .

ولتحقيق تلك الفكرة، اجتمع مجلس الإدارة، بمقر بلدية الشارقة، مع ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية الشارقة، في حضور علي عبيد الحمودي مدير إدارة التفاعل المؤسسي، لبحث تضافر الجهود المشتركة ودراسة الفكرة، وتبادل وجهات النظر في تنفيذها خلال الفترة المقبلة في الحدائق العامة، ليمارس الشباب والفتيان والناشئة الألعاب من منازلهم، وفي حضور أسرهم وأولياء أمورهم.

ترأس وفد "المجلس"، أحمد عبد الرحمن العويس، بحضور أحمد سعيد الجروان نائب رئيس مجلس الإدارة، وطارق السويدي المشرف العام لرياضة التايكواندو والجودو، ومحمد بورحيمه رئيس لجنة التسويق والاستثمار.

وفي بداية الاجتماع أشار العويس إلى أهمية دور بلدية الشارقة فيما تقدمه من خدمات لمختلف مناطق إمارة الشارقة، وأهمية التعاون معها في تنفيذ الخطط المشتركة، والتي تستهدف المجتمع لاسيما في مجال نشر الرياضة.

وأكد أحمد العويس على أهمية المشروع في الوصول إلى كافة المناطق السكنية، مستقبلاً، لتوفير الوقت والجهد على أولياء الأمور، وعدم استقطاع وقت كبير من أوقات استذكار الأبناء لدروسهم، وفي نفس الوقت جعل الرياضة أسلوب حياة لهم ولأولياء أمورهم أيضاً.

بدوره أبدى ثابت الطريفي تفهمه وحماسته للمشروع المقترح، من قبل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وخاصة أن المشروع يطمح للبحث عن مواهب رياضية بالمناطق السكنية للمواطنين، وتوفير الوقت والجهد على أولياء الأمور وحث النشئ على الانخراط في البرامج التدريبية لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

وأوضح الطريفي، أن البلدية ومن خلال مرتكزات عملها كجهة لها مسؤولية اجتماعية، تطمح إلى تضافر جهودها مع النادي لتنفيذ تلك الفكرة، لما لها من عوائد إيجابية على المجتمع وزيادة ممارسة الأبناء لرياضات الدفاع عن النفس.

وفي نهاية اللقاء جرى تبادل الدروع التذكارية، والتأكيد على وضع خطة مشتركة لتنفيذ المقترح، بهدف العمل وفق خطة متكاملة للقيام به في مختلف المناطق، وفي الحدائق العامة .