الجزيرة وبني ياس يتعادلان 2-2 في دوري الخليج العربي

الشارقة 24- محمود علي:





تعادل فريقا الجزيرة وبني ياس بهدفين لكل منهما، في المباراة التي استضافها استاد محمد بن زايد ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي.

سجل علي مبخوت الهدف الأول للجزيرة في الدقيقة 45، وتعادل بيدرو كوندي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من شوط المباراة الأول.

وفي الدقيقة 84 سجل سالم علي الحمادي لاعب بني ياس هدفاً بطريق الخطأ في مرماه، ثم عاد اللاعب نفسه ليسجل هدف التعادل للسماوي في الدقيقة 89.

التعادل رفع رصيد الجزيرة إلى سبع نقاط في المركز الثاني من الترتيب مؤقتاً، أما بني ياس فوصل للنقطة الثالثة في المركز السابع من الترتيب العام للمسابقة.