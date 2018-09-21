فخر أبوظبي في المركز الثاني مؤقتاً

الجزيرة وبني ياس يتعادلان 2-2 في دوري الخليج العربي

  • الجمعة 21, سبتمبر 2018 في 1:44 ص
  • جانب من لقاء الجزيرة وبني ياس
    جانب من لقاء الجزيرة وبني ياس
انتهى لقاء الجزيرة وبني ياس لحساب الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي بالتعادل 2-2 حيث أقيمت المباراة على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي.
الشارقة 24- محمود علي:

تعادل فريقا الجزيرة وبني ياس بهدفين لكل منهما، في المباراة التي استضافها استاد محمد بن زايد ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي.
 
سجل علي مبخوت الهدف الأول للجزيرة في الدقيقة 45، وتعادل بيدرو كوندي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من شوط المباراة الأول.
 
 وفي الدقيقة 84 سجل سالم علي الحمادي لاعب بني ياس هدفاً بطريق الخطأ في مرماه، ثم عاد اللاعب نفسه ليسجل هدف التعادل للسماوي في الدقيقة 89.
 
التعادل رفع رصيد الجزيرة إلى سبع نقاط في المركز الثاني من الترتيب مؤقتاً، أما بني ياس فوصل للنقطة الثالثة في المركز السابع من الترتيب العام للمسابقة.