العنبري: التركيز والأداء المميز قاد "الشارقة" للفوز على شباب الأهلي

الشارقة 24- محمود علي:

عبر عبد العزيز العنبري مدرب فريق الشارقة، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه أمام شباب الأهلي في لقاء الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي بنتيجة 2-1.

ووجه العنبري خلال المؤتمر الصحافي الذي عقب اللقاء، الشكر إلى اللاعبين على المجهود الذي قدموه خلال المباراة والخروج بالفوز والنقاط الثلاث.

وأضاف أن المباراة كانت قوية بين الفريقين، وأن الفريق تمكن من الحفاظ على العالي وهو ما جعلنا نخرج بهذه النتيجة.

وتابع العنبري: "من الطبيعي أن يكون هناك تراجع في صفوف الفريق خلال الشوط الثاني ولكننا تمكنا من العودة مجدداً والفوز باللقاء".

وأشاد مدرب الشارقة بالحارس عادل الحوسني الذي تصدى لركلة جزاء لشباب الأهلي في الدقائق الأخيرة من اللقاء.