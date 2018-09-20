الملك الشرقاوي يضرب شباب الأهلي ويواصل صدارة دوري الخليج العربي

الشارقة 24- محمود علي:

واصل الشارقة انطلاقته القوية وحقق فوزاً مهماً خارج ملعبه على شباب الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي استضافها استاد نادي شباب الأهلي بالعوير، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي اليوم الخميس.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يحقق فيها الشارقة الفوز لثلاث مباريات على التوالي بالدوري.

تقدم شباب الأهلي بأقدام المهاجم الإكوادوري، خايمي أيوفي في الدقيقة 34، ثم تعادل ريان مينديز للشارقة في الدقيقة 44، قبل أن يتقدم الشارقة مرة أخرى في بداية الشوط الثاني عن طريق إيجور كورنادو في الدقيقة 54.

وتصدى حارس الشارقة عادل الحوسني لضربة جزاء من أيوفي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع أيضاً.

وحافظ الشارقة على صدارته لترتيب الدوري وحصد النقطة التاسعة، أما الشباب فتوقف رصيده عند ثلاث نقاط في المركز السادس.