الإمارات يحقق فوزه الأول في دوري الخليج العربي

الشارقة 24 – محمود علي:

حقق فريق الإمارات فوزاً مثيراً على ضيفه دبا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي استضافها استاد نادي الإمارات، في افتتاح منافسات الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي اليوم الخميس.

سجل سعيد سالم هدف الصقور الأول في الدقيقة 42، وتعادل ياسين البخيت للنواخذة في الدقيقة 82، قبل أن يضيف عامر عمر الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 86.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، أضاف وليد عنبر الهدف الثالث للإمارات.

وتمكن أحمد إبراهيم من تقليص الفارق لدبا في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

ورفع الإمارات رصيده إلى ثلاث نقاط، وصعد إلى المركز التاسع في الترتيب، في حين ما زال دبا دون نقاط في المركز الأخير.