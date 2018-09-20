مجلس الشارقة الرياضي يختتم دورة حوكمة أندية كرة القدم

الشارقة 24 – وام:

اختتم مجلس الشارقة الرياضي، البرنامج التدريبي "حوكمة أندية كرة القدم"، الذي نظمه للأندية الرياضية، بمشاركة ما يقارب من 25 منتسباً، من أعضاء مجالس إدارة ومديرين تنفيذين ماليين، وذلك بالتعاون مع أكاديمية اتحاد كرة القدم، لمدة ثلاثة أيام، بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

حضر اختتام الدورة، الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وسعادة عيسى هلال الحزامي الأمين العام للمجلس، والدكتور خالد محمد عبد الله العضو المنتدب لأكاديمية اتحاد كرة القدم، والدكتور محمد عبد العظيم مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والتميز المؤسسي.

وحاضر في الدورة، بول مكنيكولاس مدير المخاطر والحوكمة بنادي إيفرتون الإنجليزي وخبير في الدوري الممتاز، بمشاركة جيمس تاكر المدير التنفيذي لأكاديمية ريل ويرد وخبير في الدوري الممتاز، حيث تم استعراض مفاهيم الحوكمة الصحيحة، التي تجنب الأندية الكثير من المخاطر، وأهمية التوازن بين المصروفات والإيرادات والاعتماد على نظام التقارير الدورية، عبر كوادر متدربة ومؤهلة، وضرورة الاجتماعات الدورية لمراجعة خطط العمل، بجانب الإدارة القوية لقيادة دفة العمل باحترافية، في وجود أنظمة داخلية قوية، مع حسن اختيار الإدارات التي تضم أصحاب الخبرات في الإدارة والرياضة والقوانين والتسويق واختيار الأشخاص التنفيذيين، لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات لاستدامة الأندية.

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من جانبه، أكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي، أهمية هذه الدورات التي تشكل نقلة نوعية في نشر الثقافة الرياضية، وتمكين القيادات الرياضية الشبابية، كما تعتبر ترجمة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم سموه اللامحدود، للاهتمام بكل ما من شأنه أن يصب في صالح تطوير منظومة العمل الإداري بالأندية، من خلال الاستثمار في العنصر البشري، في سبيل رفعة وتقدم الرياضة بالإمارة الباسمة.

وتقدم الشيخ صقر بن محمد القاسمي، بالشكر لاتحاد كرة القدم، وأكاديمية اتحاد كرة القدم، والمشاركين في الدورة من ممثلي الأندية بالإمارة الباسمة، متمنياً لهم التوفيق.

من جانبه، أثنى سعادة عيسى هلال الحزامي، على الجهود المبذولة لتنظيم مثل هذه الدورات، بفضل توجيهات ودعم صاحب السمو حاكم الشارقة، ودعمه للرياضة والرياضيين بالإمارة، ورعاية ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعة حثيثة لسعادة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، وبما يسهم في مساندة مسيرة الرياضة في الإمارة والإمكانات التي تتوفر لها.

وفي نهاية الدورة، قام الشيخ صقر بن محمد القاسمي، والشيخ سعود المعلا، وسعادة عيسى هلال الحزامي، بتسليم الشهادات للمشاركين، الذين توجهوا بالشكر لمجلس الشارقة الرياضي، وأكاديمية اتحاد كرة القدم، على هذه الدورة، ومدى أهميتها التي أضافت لهم تجربة جديدة ومفيدة، ستنعكس على العمل الإداري مستقبلاً.