الوصل يتعاقد مع سوك والفجيرة يستعير مينديز

الشارقة 24 - محمود علي:

أنهت شركة الوصل لكرة القدم، إجراءات التعاقد مع اللاعب أوه بان سوك مدافع منتخب كوريا الجنوبية الأول، ونادي جيجو يونايتد الكوري، ليكمل أجانب الإمبراطور هذا الموسم، رفقة الثلاثي البرازيلي كايو كانيدو وفينيسيوس دي ليما وفابيو ي ليما، بعدما حل بديلاً عن البرازيلي رونالدو مينديز الذي انتقل إلى نادي الفجيرة على سبيل الإعارة، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

ووقع محترف الوصل الجديد أوه بان سوك، على عقود انضمامه للإمبراطور، بعدما اجتاز الكشف الطبي الذي أجراه، يوم الخميس، عقب وصوله إلى دبي.

ويأتي هذا التعاقد، في إطار حرص شركة الكرة بالنادي، على تدعيم صفوف الفريق بالعناصر المميزة، التي ستساعد الفريق على تحقيق طموحات جماهيره، حيث نجحت شركة الكرة بتدعيم الفريق بعدد من اللاعبين المميزين مثل الدولي خميس إسماعيل والبرازيلي فينيسيوس دي ليما والمهاجم يوسف أحمد ومدافع منتخب الشباب يوسف المهيري.